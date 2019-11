Luca Di Carlo sorpreso in compagnia di un agente speciale: cosa bolle in pentola?

Luca Di Carlo è stato sorpreso in compagnia di un agente speciale per discutere di una lettera in partenza per il Palazzo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia è stata diffusa dal redattore Claudio Raccagni.

Per chi non lo conoscesse, Luca Di Carlo è un noto avvocato penalista con un passato da legionario assegnato ai servizi d’assalto. Soprannominato l’Avvocato del Diavolo, Luca è il legale dell’ex diva a luci rosse Ilona Staller.

Ora però il dubbio che circola in Rete è il seguente: come mai Luca Di Carlo ha incontrato un agente speciale? Che cosa c’è scritto in quella missiva che dovrebbe arrivare al Quirinale? La questione riguarda per caso anche l’Ungheria, città natale dell’ex deputata del Partito Radicale Ilona Staller?

Dubbi e interrogativi che, forse, non avranno mai risposte…

Redazione-iGossip