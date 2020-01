Luca Di Carlo su Pamela Anderson: “È stata un’attrazione fatale”

Luca Di Carlo è tornato a parlare della sex symbol del cinema internazionale Pamela Anderson durante un’intervista concessa al magazine ungherese 24 chasa.bg.

Luca Di Carlo e Pamela Anderson – Foto: Instagram

Come ben ricorderete l’ex bagnina giunonica ed esplosiva del mitologico telefilm Baywatch aveva già dichiarato qualche anno fa al redattore Claudio Raccagni per LF Magazine: “Con Luca Di Carlo ho avuto una bellissima storia d’amore e di sesso. Il nostro amore durava da mesi. Ricordo che era intenso. Luca Di Carlo è un playboy sexy, trasgressivo e unico. Sono ancora legata a lui. La nostra storia d’amore dovrebbe continuare. Mi piacerebbe tornare anche in Italia”.

Ora è toccato al mitologico “Avvocato del Diavolo” parlare dell’ex bagnina di Baywatch. Al magazine ungherese l’avvocato dell’icona del cinema adult Ilona Staller ha rivelato: “Con Pamela è stata un’attrazione fatale… è una donna di eccessi”.

Inoltre ha parlato della sua carriera di avvocato, del suo passato da legionario e ha raccontato ciò che gli riferì la figliastra del compianto Re del Pop, Michael Jackson. Gli ha confidato di credere fermamente che Michael sia stato ucciso. Ma da chi? E per quale motivo? Mistero!