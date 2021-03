Lucia Bramieri contro il paparazzo per le foto con il suo nuovo amore, Paolone: “Mi dovresti ringraziare”

Lucia Bramieri si è scagliata contro il paparazzo Paolone per aver pubblicato e divulgato le foto scattate domenica scorsa in un ristorante di Milano, che la ritraggono con il suo nuovo amore Angelo. Infatti l’ex concorrente del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso non è più single. Il suo nuovo compagno è un imprenditore 71enne. Un uomo colto, più grande della titolare del Centro Degradè Joelle Hair Fashion nonché nuora del compianto Gino Bramieri, che sa cucinare anche bene. Lucia Bramieri e Angelo si conoscono da tanti anni, ma negli ultimi tempi si sono riavvicinati. Ora è sbocciato l’amore!

Lucia Bramieri e il suo nuovo amore Angelo – Foto: Instagram

Lucia Bramieri dovrebbe essere felice e al settimo cielo in questo momento per il suo nuovo amore, ma non è proprio così. Sul suo profilo Instagram e nelle sue storie ha condiviso alcune foto scattate dal paparazzo e ha espresso tutta la sua amarezza e disapprovazione: “Questa foto è stata scattata domenica 28 febbraio da Paolone, un amico paparazzo, che si trovava nel nostro stesso ristorante Napule è a pranzo. Il paparazzo ci ha scattato delle foto e in amicizia è venuto al nostro tavolo a mangiare una fetta di torta e un brindisi in compagnia visto che era il compleanno di Angelo”.

“Le foto che ci hai scattato me le hai mandate per averle come ricordo – ha continuato l’ex gieffina -. Ma a quanto pare non le hai mandate solo a me e le ho trovate pubblicate su siti di gossip. Vista la nostra conoscenza da anni caro Paolone avresti potuto e dovuto dirmelo prima di darle in pasto al gossip. Ricordo molto bene che ad un tavolo vicino c’era anche la mia amica Francesca Cipriani, l’amico Andrea Lucariello ed altre persone”.

Il paparazzo ha risposto all’attacco di Lucia, dicendole che in realtà dovrebbe solo ringraziarlo: “Ti ho già risposto nella storia! Quando mi hai chiesto di venire ad assaggiare la torta e a brindare, io vi avevo già fotografati dal mio tavolo e non vi eravate accorti… Poi quando sono venuto al vostro tavolo, mi hai chiesto di fare due scatti per ricordo, vero! Infatti te li ho fatti. Io poi ho continuato a scattare… e mi hai visto! Ma scusa, poi quando mi hai visto che vi ho scattati anche fuori all’uscita… secondo te era per cosa? Era per completare un servizio di gossip! Non credo che un paparazzo debba chiedere autorizzazione ad un personaggio pubblico, anche perché ho pensato di farti un favore facendole pubblicare!”.

I commenti sotto al post social dell’opinionista tv dei programmi di Barbara d’Urso si sprecano. C’è chi difende Lucia e chi difende Paolone, ma anche chi avverte “puzza di bruciato”…

Come stanno realmente le cose?