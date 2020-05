Lucia Bramieri del Grande Fratello ha una cotta per Fabio Testi? Il dubbio è più che lecito dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate ieri dall’ex gieffina alla rubrica Victor Weekend di Gay Gossip Italia, condotta da Vito Maria Camposeo, che vede la partnership anche del nostro sito iGossip.it.

Lucia Bramieri – Foto: Instagram

La titolare del Centro Degradè Joelle Hair Fashion nonché nuora del compianto Gino Bramieri ha rivelato uno scoop in diretta Instagram, che ha lasciato tutti un po’ di sorpresa.

Fabio Testi – Foto: Facebook

Lucia Bramieri ha parlato della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello 15 di Barbara D’Urso e delle sue love story e presunti flirt. Poi ha sorpreso tutti, in primis il conduttore Camposeo, quando ha rivelato che la sua prima cosa che vorrebbe fare dopo questo lockdown, causato dalla diffusione del Covid-19, è quella di incontrare il celebre e influente attore Fabio Testi per uno spritz.

A quanto pare Lucia Bramieri nutre un forte interesse nei confronti di Testi, a tal punto che anche dopo l’intervista social ha condiviso alcune Instagram Stories in cui ha elogiato in pompa magna il famoso e popolare attore: “Un uomo elegante, affascinante ed educato… un vero peccato non essere stata nella Casa”.

Ma non è finita qui! In un’altra storia ha scritto: “Stile, classe, fascino, educazione e rispetto… qualità ormai rare nella maggior parte degli uomini… purtroppo”. Lucia ha una cotta per Fabio Testi?

A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì! Fabio, che si sarebbe lasciato con la sua seconda moglie Antonella Liguori la scorsa estate, accetterà l’invito di Lucia? Oppure sarà Barbara D’Urso a farli incontrare nei suoi salotti tv? Stay tuned per saperne di più!