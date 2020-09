Lucifero e setta, Barbara d’Urso commenta le confidenze shock di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: “Coinvolti diversi vip”

“Lucifero, suicidi, sesso e setta”, le confidenze shock di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco stanno scatenando un vero e proprio pandemonio sul web e sulla carta stampata. Le dichiarazioni shock delle due star delle fiction di Mediaset stanno mandando in visibilio il popolo dei social, che vuole sapere tutta la verità su questa vicenda. Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno raccontato un passato piuttosto recente vissuto molto male e segnato da fatti davvero drammatici e tragici.

La conduttrice tv di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, ha affrontato l’argomento durante la puntata odierna svelando che altri vip del jet set nazionale sarebbero coinvolti in questa “setta”. La famosa e popolare presentatrice partenopea ha infatti dichiarato: “Io so ma non posso dire. Posso dire che c’è un’altra persona che non dirò mai sotto tortura che mi ha raccontato la stessa cosa, una situazione molto particolare. Non lo dirò mai, lo tengo per me”.

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Barbara ha sostenuto di sapere e di aver ricevuto una confessione molto simile da una persona che non farà mai il nome: “Una situazione molto particolare”. E poi su insistenza di alcuni ospiti, la presentatrice ha ribadito: “Se vogliono parlano i protagonisti”. E a chi ha tirato in ballo la setta in cui è finita qualche anno fa Michelle Hunziker, Barbara d’Urso ha così replicato: “Questa è una cosa ancora più forte, che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo”. Intanto sui social e Dagospia iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul presunto “Lucifero”, citato da Adua e Massimiliano nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

