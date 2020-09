“Lucifero, setta e suicidio”: Donna Pamela del Pratigate scatenata su Instagram Story

“Lucifero, setta e suicidio“: Donna Pamela del Pratigate è davvero scatenata su Instagram Story. Le dichiarazioni shock e inquietanti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco rilasciate pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini stanno scatenando un vero e proprio pandemonio nel mondo del jet set italiano. Un vero e proprio terremoto a Mediaset, dato che i due attori protagonisti di numerose fiction tv di successo come Furore e Il bello delle donne hanno parlato di un personaggio molto famoso e potente apostrofato come l’Innominabile e Lucifero. Suicidio, un rapporto orale rifiutato in cucina e setta malvagia alla stregua di persone senza scrupoli e manipolatrici.

Sulla questione in queste ore si sono espresse la famosa conduttrice tv Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e l’ex manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo. Alcuni parlano già di un nuovo Pratigate. Altri ancora di Luciferogate. Massimiliano Morra e Adua Del Vesco affronteranno l’argomento durante la puntata di venerdì?

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Barbara d’Urso rivela: “Sono coinvolti altri vip molto famosi”

Ieri la presentatrice tv di Pomeriggio 5 ha affrontato l’argomento, confessando di essere a conoscenza di questo scandalo: “Potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto, ma molto famosi, attenzione! Questa è una cosa seria. Adua parla di una persona che si è suicidata e lei dice che questa persona faceva parte di questa sorta di setta come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non dirò altro. Però sono scioccata perché le cose di Adua e Morra sono le stesse. Io questa cosa la sapevo ma da un’altra persona molto famosa. Questa cosa qui è intrisa nel mondo dello spettacolo. Vi dico che però mi è stata raccontata nello stesso modo”.

E poi ancora: “Io sono sotto choc perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi”.

Donna Pamela scatenata sui social

Anche Donna Pamela ha espresso la sua opinione su Instagram Story. L’ex manager di Pamela Prati ha scritto: “La cosa grave che sta uscendo al Grande Fratello… Nell’ambiente si sapeva eccome… Ma come sempre ci sono gli intoccabili e gli innominabili… Adesso però voglio vedere se i signori giornalisti andranno avanti su determinati argomenti e persone… Ecco alcune facevano anche le sante contro noi Poverette…”.

GFVIP, PESANTISSIME CONFESSIONI TRA ADUA DEL VESCO E L’EX MORRA. SI FA RIFERIMENTO AL SUICIDIO DI… https://t.co/atf32O7mbB pic.twitter.com/28NCjouJ34— Dagospia (@_DAGOSPIA_) September 22, 2020