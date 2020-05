Ludovica Caramis incinta del calciatore Mattia Destro: primo figlio in arrivo

Ludovica Caramis è incinta del calciatore Mattia Destro, attaccante del Genoa in prestito dal Bologna. Primo figlio in arrivo per la coppia vip del jet set nazionale. L’ex showgirl del programma tv La Corrida ed ex ereditiera ha annunciato la bellissima notizia sui social.

Ludovica Caramis incinta di Mattia Destro – Foto: Instagram

La soubrette romana di origine greca ha condiviso uno scatto del suo pancino sul social e ha mostrato il volto radioso. La coppia è ora a casa a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio l’Italia e il resto del mondo, che ha fermato il campionato di serie A e tutti gli altri sport.

“Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando. Ora sto consolidando la mia posizione personale, per poi dedicarmi al mestiere più bello del mondo”, aveva detto tempo fa a Vero Tv la bella Ludovica. Per poi aggiungere: “Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita“.

Molto presto Ludovica e Mattia diventeranno genitori per la prima volta per la gioia di fan e parenti. Stay tuned!