Ludovica Frasca e Frank Faricy si sono sposati. Matrimonio lampo in Florida per l’ex velina bionda di Striscia la notizia e il facoltoso imprenditore statunitense. Infatti è il fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Appena sarà terminata l’emergenza sanitaria in Italia, organizzeranno una grande festa nuziale con amici e parenti.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Ludovica Frasca e Frank Faricy si sono uniti in matrimonio dopo soltanto un anno d’amore. La bellissima notizia è stata ufficializzata dalla showgirl mediante un video condiviso con i suoi follower di Instagram.

Ludovica ha spiegato tutti i dettagli del lieto evento nella didascalia. “Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!!! – ha scritto Ludovica Frasca sul social – Solo noi due e quattro amici. È stato un momento unico e speciale nella sua realta?. E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano li? per motivi completamente diversi dai nostri). E sì, i nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank Faricy. Sì c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto I do perche? quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa. Non vedo l’ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima. Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile. Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato cosi? fuori dall’ordinario, semplice e intimo”.

Congratulazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!