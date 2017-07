Luigi Berlusconi è finito al centro del gossip nazionale e internazionale per aver scambiato un bacio sulla bocca con un uomo barbuto a Villa Certosa, residenza estiva di proprietà della famiglia Berlusconi. Il bacio gay del figlio dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e di Veronica Lario è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Oggi e ha fatto subito il giro del web e del mondo.

Il servizio fotografico bomba è stato descritto così dal settimanale Oggi: “Barbara e Luigi Berlusconi tornano sul pontile di villa Certosa. Hanno raggiunto da pochi giorni il buen ritiro estivo di famiglia a bordo di un aereo privato. Lei con il suo Lorenzo, figlie tate a seguito, lui con un paio di amici e senza fidanzate all’orizzonte. E così il pontile più fotografato e gossippato della Sardegna si trasforma in una spiaggetta affollata e chiassosa. Anzi, in un pontile delle libertà, per fare il verso a papà Silvio. Mentre Barbara fa la mamma aiutata da fisicatissimi amici, il suo Leone impara a gattonare (quanto basta per giocherellare col fratello Alessandro) e zio Luigi si gode la compagnia dei suoi amici e l’atmosfera cameratesca che con loro si instaura. Tra uno scherzo e un tuffo, pur di tormentare la siesta di uno di loro, Luigi arriva a chinarsi su di lui coinvolgendolo in un goliardico bacio. Del resto, se queste cose non le fai in vacanza, quando le fai?”.

Ora però spuntano ripercussioni non di certo positive in casa Berlusconi dopo il bacio omosessuale di Luigi. Dagospia ha rivelato che papà Silvio non l’ha presa affatto bene… “Ora che lo hanno beccato a baciare un amico – si legge sul sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino -, anche per Luigi Berlusconi la notorietà comincia a creare grattacapi. Non solo il suo fratellastro Piersilvio, durante una riunione a Mediaset, lo avrebbe preso in giro con dei manager tv. Ma la cosa ha fatto incazzare di brutto papà Silvio. Pare che abbia addirittura telefonato a Veronica Lario, con la quale non si parlava da quattro mesi…”.