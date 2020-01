Luigi Mario Favoloso attacca Nina Moric: “Mi ha tradito con il mio miglior amico”

Luigi Mario Favoloso ha attaccato Nina Moric durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso poiché l’ha tradito con il suo miglior amico. L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello ha respinto tutte le accuse di violenza e maltrattamenti della sua ex fidanzata.

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric – Foto: Instagram

Il suo allontanamento volontario ha fatto molto discutere soprattutto dopo che l’ex fidanzata Nina Moric l’ha accusato di violenza e percosse. Ieri l’ex gieffino ha preso le distanze dalla madre a Live – Non è la D’Urso: “Mia madre ha simulato in diretta di aver avuto una mail da parte mia, in diretta da Federica Panicucci, quando gliel’avevo inviata due giorni prima. Non la perdonerò per questo, è stato un errore da parte sua, non avrebbe dovuto farlo. Non capisco perché l’abbia fatto. Io non sapevo niente della denuncia di scomparsa. Quando ha saputo che stava succedendo sono entrato in un Internet Caffè, ho scritto a mia madre e lei ha ritirato la denuncia”.

Ha confessato di aver messo in piedi la messinscena della fuga per business. In sintesi per incassare i soldi dal servizio fotografico pubblicato dal settimanale di gossip Chi.

Luigi Mario Favoloso accusa Nina Moric di tradimento

Il militante di estrema destra di CasaPound ed ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello di Barbara D’Urso, Luigi Mario Favoloso, ha rivelato a Live: “Il 19- 20 dicembre scopro una cosa terrificante. In un messaggio mandato a Nina, da parte di un mio amico, c’era scritto ‘ci siamo amati’. Ho perso in un attimo non solo la mia famiglia (perché Nina e Carlos erano la mia famiglia) anche una somma importante di soldi, perché c’era il progetto di investire in Africa. Ho perso tutto e volevo andare via”.

E sulle foto mostrate dalla Moric in cui si vedono alcuni lividi, Favoloso ha respinto tutte le accuse: “Ho dovuto cercare di salvare Nina da se stessa, non le ho mai fatto del male. Spiegherò tutto nelle opportune sedi, vorrei non dire altro. La verità è che Nina non può accettare il fatto che io l’abbia lasciata, vuole continuare questa relazione malata, anche in tribunale, è un modo per non lasciarmi andare. Se non ci fosse stata questa denuncia io non sarei mai tornato”.

Nina Moric insiste: “Ha cercato di uccidermi”

Nina Moric non ci sta e sui social si è scagliata contro l’ex fidanzato, pubblicando alcune foto che mostrerebbero le violenze subite dall’ex gieffino.

L’ex top model croata naturalizzata italiana ha pubblicato anche i messaggi scambiati con Favoloso su WhatsApp e ha sottolineato: “Non mi ha picchiato, voleva pure uccidermi”.