Luigi Mario Favoloso è scomparso da 11 giorni: il disperato appello di amici e famigliari

Luigi Mario Favoloso è scomparso da 11 giorni. L’ex fidanzato dell’ex modella e showgirl croata naturalizzata italiana Nina Moric ha fatto perdere le sue tracce da quasi due settimane. La madre dell’ex concorrente del Grande Fratello, la signora Loredana Fiorentino, ha denunciato la scomparsa del figlio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco a Napoli. Il paparazzo Alex Fiumara ha lanciato un appello tramite i social network.

Nina Moric con il fidanzato Luigi Mario Favoloso – Foto: Facebook

Il fotografo ha scritto sui suoi profili social: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018“.

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric – Foto: Instagram

Il militante di estrema destra ed ex concorrente del Grande Fratello 15, che fu espulso per la frase sessista nei confronti di Selvaggia Lucarelli, è sparito nel nulla senza portare con sé documenti, effetti personali e neppure l’auto dal 29 dicembre scorso.

Il fotografo Fiumara ha sottolineato: “La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”.

Nina Moric con Luigi Mario Favoloso – Foto: Facebook

Ma iniziano a fioccare i primi dubbi su questa misteriosa scomparsa… A sollevarli è proprio la sua ex fidanzata Nina Moric che su Instagram ha scritto: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene… per me questo si chiama egoismo”. Inoltre il profilo Instagram dell’imprenditore napoletano è stato reso privato nelle ultime ore.

Anche il vincitore del Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti, ha espresso la sua opinione su Instagram, mostrando tutta la sua disponibilità ai famigliari dell’ex gieffino: “Sono appena venuto a sapere che Luigi Mario Favoloso da 10 giorni non si trova! Sono vicino alla famiglia e se posso fare qualcosa sono a disposizione. Con ogni mio mezzo per me sei stato il miglior antagonista fuori e dentro la casa… spero di abbracciarti presto”.

La sua scomparsa è tutta una messinscena? Oppure ha orchestrato il tutto per riconquistare la sua ex fidanzata Nina?

Stay tuned per saperne di più!