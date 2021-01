Madalina Ghenea smentisce la storia con Nicolò Zaniolo: “Non sono fidanzata da tanti mesi”

Madalina Ghenea ha seccamente e categoricamente smentito la sua presunta storia d’amore con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Non è nata nessuna coppia vip nel jet set nazionale. La 32enne modella e attrice rumena è intervenuta pubblicamente per spazzare via questi rumor, dato che è emersa anche la notizia della gravidanza dell’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrotta.

La splendida e sensuale showgirl ha anche pubblicato una lettera scritta dai suoi legali, Annamaria Bernardini de Pace e Federica Mendola, che hanno rivelato che tutte le notizie circolate in questi giorni sono “bugie mediatiche”.

Madalina Ghenea ha così smentito la presunta liaison con Nicolò Zaniolo mediante un comunicato stampa diffuso sul suo profilo Instagram: “Cari tutti, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine cosi? che questa situazione sia piu? chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”.

Madalina, che è anche mamma di Charlotte nata il 4 aprile 2017 dalla sua precedente liaison con Matei Stratan, ha continuato: “La mia verita?? Eccola in un comunicato che non lascia spazio ad interpretazioni. Sono una grande lavoratrice e sono una mamma. In questi 20 anni mi sono state spesso attribuite delle relazioni che non ho mai avuto e non ho mai rilasciato dichiarazioni perché ho sempre preferito parlare e far parlare del mio lavoro, dei miei progetti, dei miei sogni e dei miei Valori”.

Per poi aggiungere: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia Famiglia: la mia passione per il mondo dell’Arte, la fotografia e il cinema è diventata il mio lavoro: grazie a questo, al mio percorso professionale, alle mie scelte lavorative e al mio impegno sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo. Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come “in cerca di marito”, come se non abbiano valore già da sole. Il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione”.

Per poi concludere: “Ci sono parole molto importanti ma diverse tra loro nella vita di ognuno: amicizia, amore, fidanzamento e Famiglia. Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perché sono una Mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e Capodanno sono stata con le persone piu? care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”.

Madalina #Ghenea nega la relazione con #Zaniolo : ‘Scritte e dette cose non vere. Sono una madre, non sono fidanzata da mesi’ https://t.co/zsxj99RKoS pic.twitter.com/uZiSolMN4b— calciomercato.com (@cmdotcom) January 2, 2021