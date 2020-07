Malena annuncia il suo film con Davide Marra: La scarpetta è online

Malena ha annunciato il suo film a luci rosse con il famoso youtuber Davide Marra. Il nome della pellicola è La scarpetta ed è già online. La notizia è stata annunciata dall’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi sul suo profilo Instagram. L’attrice ed ex concorrente del reality show Mammoni ha accompagnato la notizia con uno scatto che la ritrae mentre bacia sulla bocca Marra.

Malena e Davide Marra si baciano – Foto: Instagram

Due anni fa lo youtuber Davide Marra, conosciuto sul web con il suo nome d’arte Mr Marra, era finito al centro dello scandalo per un video a luci rosse finito online. Lo scorso anno aveva annunciato la sua svolta a luci rosse mediante una clip condivisa con i suoi fan. Alcuni l’avevano attaccato duramente, mentre, altri ancora avevano apprezzato e sostenuto la sua svolta adult.

Ora il nuovo film di Malena la Pugliese e Davide Marra sta facendo molto parlare sui social. La notizia ha scatenato una raffica di commenti e ha fatto il pieno di like. La transessuale turca Efe Bal ha commentato: “Adoro”. Il giornalista di Dagospia e Oggi, Alberto Dandolo, ha scritto: “Titolo epico! Lo vedrò, of course! Ciao mitica”.

