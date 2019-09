Malena ha anticipato una scena del suo nuovo film sul suo seguitissimo profilo Instagram. Lo scatto la immortala durante una passeggiata nei boschi. L’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi appare senza reggiseno e in mutande con il suo inconfondibile sorriso malizioso e il suo prosperoso Lato B in bella mostra.

Lo scatto dall’alto tasso erotico è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Indossa un sorriso. La taglia è unica”. Oltre 50mila like in pochissime ore e una raffica di complimenti e apprezzamenti per l’ex esponente dell’assemblea nazionale del Partito Democratico e musa di Rocco Siffredi, Malena la Pugliese.

“Stupenda Malena sei sempre bellissima – ha scritto un follower -, sto volando. Sei uno splendore”. Un altro ha aggiunto: “Quanto sei bona. Lato B stupendo”. E poi: “Sei bellissima”.

Alcune settimane fa Malena nazionale era stata la guest star insieme ad altre colleghe della più importante fiera dell’eros BergamoSex del nostro Paese, che si era tenuta dal 30 agosto all’1 settembre presso la discoteca il Bolgia di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. L’ex concorrente di Mammoni, Amandha Fox, Vittoria Risi, Priscilla Salerno, Eveline Dellai e Sofia Neri avevano infiammato il palco della quattordicesima edizione della Fiera dell’Eros, promossa sempre dall’anchorman lombardo Corrado Fumagalli.

Agli inizi di agosto Malena aveva trascorso con le sue fan una vacanza libertina all’insegna del nudismo, della libertà sessuale e del relax a Bologna. Un weekend nudista e con solo donne per la musa del ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi. Non c’è che dire… un’estate rovente e molto bollente per l’attrice a luci rosse originaria di Noci, ma residente a Gioia del Colle.

