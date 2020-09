Malena diventa conduttrice per un format tv francese

Malena ha smesso i panni dell’attrice a luci rosse per vestire quelli della conduttrice a BergamoSex 2020 e per un format tv francese. L’indiscrezione è stata diffusa dal noto e popolare sito di attualità e gossip, Dagospia.com, diretto da Roberto D’Agostino.

Malena – Foto: Dagospia.com

Dopo aver partecipato insieme con Amandha Fox e Marikah Bentley alla fiera di Alba Adriatica, Malena Nazionale ha presentato di recente la manifestazione più bollente della penisola a Bergamo. L’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del reality show Mammoni, Malena (battezzata da Rocco Siffredi e soprannominata come Malena la Pugliese dai suoi numerosi fan), reduce dal film La scarpetta insieme con Davide Marra, ha presentato le tre serate del Bergamosex e con molta probabilità nella prima puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica prossima andrà in onda anche un servizio su questa fiera.

Ma non è tutto. Come è stato già accennato all’inizio dell’articolo, Filomena Mastromarino (questo è il suo vero nome e cognome) ha registrato a Parigi, qualche mese prima dell’emergenza Covid, il numero zero dell’edizione italiana di un famoso programma d’inchieste piccanti, che da molti anni viene trasmesso in Francia.

Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!