Malena e Martina Smeraldi parlano del loro film insieme diretto da Rocco Siffredi a Live – Non è la D’Urso

Malena e Martina Smeraldi hanno parlato del loro film insieme diretto da Rocco Siffredi a Live – Non è la D’Urso. L’attrice originaria di Bari (Noci) e la neo star a luci rosse originaria di Cagliari sono state protagoniste insieme a gigolò, escort ed ex attori di film per adulti, come l’ex concorrente del Grande Fratello Nando Colelli, dell’ultima parte dello show del programma tv di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Il nome del film non è stato ancora svelato anche se il celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi, ha rivelato durante un’intervista, pubblicata sul suo canale YouTube che lui ha realizzato alle due attrici a luci rosse, che probabilmente si chiamerà “Martina vs Malena, perché Martina che affronta la vera star Malena. Devo dirmi che il film sta venendo fuori al top, perché piano piano questa competizione sana sta diventando complicità e divertimento. Questa coppietta qui è esplosiva. Attenti a queste due”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MALENA

Martina e Malena a Live – Non è la D’Urso

Durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso, la padrona di casa ha mandato in onda un servizio realizzato dalla sua inviata che ha immortalato il debutto cinematografico della dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore Max Felicitas, nell’Academy del mitologico Rocco Siffredi. Il film vede come protagoniste assolute proprio Martina Smeraldi e Malena insieme con quasi 70 attori. Entrambe hanno rilasciato alcune battute su questa pellicola bollente diretta da Siffredi, che sta mandando in estasi i loro fan.

Sulle note di “Like a virgin” di Madonna diamo inizio al talk sulle trasgressioni! ?#noneladurso pic.twitter.com/C88IjrBWjD — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 4, 2019

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MARTINA SMERALDI

Le immagini più hot e piccanti sono state ovviamente censurate dalle telecamere di Live.

Redazione-iGossip