Malena la Pugliese, Amandha Fox e Vittoria Risi protagoniste del Bergamo Sex 2019

Malena la Pugliese, Amandha Fox e Vittoria Risi saranno le grandi protagoniste del Bergamo Sex 2019, in quella che è considerata la più importante fiera dell’eros che si svolge nel nostro Paese, che si terrà da domani all’1 settembre presso la discoteca il Bolgia di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. La quattordicesima edizione della Fiera dell’Eros, promossa sempre dall’anchorman lombardo Corrado Fumagalli, prevede un programma ricco di eventi live, lotta nel fango, sexy car wash, performance no-stop, spettacoli eros e tanto altro ancora con attrici e attori a luci rosse.

Tra le super ospiti del Bergamo Sex 2019 spiccano la musa di Rocco Siffredi, Malena la Pugliese, la celebre, amata e social attrice a luci rosse Amandha Fox, l’ex compagna del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi Vittoria Risi, e tantissime altre star come le mistress Marikah Bentley e Lady Demonique, la sexy star di colore Naomi Bell ed almeno un’altra cinquantina di rappresentanti del mondo adult italiano.

Approfittando di questo appuntamento Rudy Franca, deus ex machina della casa di produzione Pink’o (la quale già detiene i diritti per l’Italia di alcuni film della Stormy Daniels) sta valutando se sussistono le condizioni per preparare un ritorno sul set di Stephanie Clifford, balzata agli onori della cronaca scandalistica internazionale in quanto il Wall Street Journal di Rupert Murdoch ha rivelato che Michael Cohen, il capo dei legali dell’impero immobiliare Trump Organization, a ottobre del 2016 (solo un mese prima delle elezioni presidenziali americane dell’8 novembre 2016) avrebbe comprato il silenzio della diva dell’adult con 130mila dollari per tacere su un presunto rapporto “intimo” tra l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, e la Daniels risalente a luglio 2006.

Redazione-iGossip