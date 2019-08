Malena la Pugliese dopo il villaggio naturista a Bologna guest star ad Alba Adriatica

Malena la Pugliese dopo essersi divertita con le sue “malenite” al villaggio naturista Certe Notti a Bologna è stata guest star ad Alba Adriatica. Estate rovente e molto bollente per l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e attrice a luci rosse originaria di Noci, ma residente a Gioia del Colle.

Agli inizi di agosto Malena ha trascorso con le sue fan una vacanza libertina all’insegna del nudismo, della libertà sessuale e del relax a Bologna. Un weekend nudista e con solo donne per la musa del ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi.

Ma l’ex politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino non si ferma mai. L’attrice di film per adulti Malena è molto richiesta come ospite e guest star nei migliori club per adulti e discoteche della penisola.

L’ex naufraga vip barese è stata poi ospite ad Alba Adriatica e la sua agenda è piena di ospitate nei locali più trasgressivi e hot del nostro Paese per la gioia dei suoi numerosi fan.

Redazione-iGossip