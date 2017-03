Malena la Pugliese è scoppiata a piangere sull’Isola dei famosi durante una chiacchierata con la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola. La 34enne attrice di film per adulti di Gioia del Colle ha rivelato alla naufraga campana che la famiglia non ha mai accettato fino in fondo la sua svolta a luci rosse ed è stata emarginata sia dai parenti che da una parte della società. La politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino, che è stata lanciata dal ricco e influente divo del cinema adult Rocco Siffredi, ha dichiarato di aver sognato la madre: “Stavo dormendo e l’ho sognata. Il fatto che lei stia male per la mia scelta mi pesa tanto. Ma che ho fatto? Non ho ucciso una persona. Io non mi sento così”.

Nancy Coppola ha consolato l’ex agente immobiliare barese. L’attrice bisessuale e politica renziana di ferro Malena si è poi sfogata nel confessionale: “Nancy come tutti gli altri naufraghi mi ha accettato senza pregiudizi. Io ho paura dei pregiudizi. Il pensiero di dover tornare a casa e combattere questi pregiudizi mi ha fatto star male”.

Malena la Pugliese, che avrebbe praticato del sesso orale a Moreno in aereo prima dell’arrivo in Honduras, è poi tornata a parlare della questione con l’artista neomelodica dell’Isola dei famosi 2017. “Non ho più una bella famiglia – ha confessato l’ex concorrente di Mammoni – che quando torno trovo mamma e papà. Io non ce l’ho più. Ecco perché non meritavo di essere emarginata dalla famiglia e da una parte della società. Non è bello”.

Durante la quinta puntata del reality show di Canale 5, condotto dalla star tv Alessia Marcuzzi, la politica del PD di Gioia del Colle aveva parlato della difficile situazione familiare. “Mio padre se ne è andato di casa anni fa – aveva spiegato Malena – Poi mia madre si è ammalata di tumore e ho dovuto occuparmi di lei. Mi sono sempre dedicata alla mia famiglia. Mia madre non era contenta che facessi l’attrice hard. Non mi ha ostacolato, ma chiaramente se ne è tenuta a distanza, non avrebbe mai visto uno dei miei film. Mio padre, invece, ci è rimasto male. Mi disse che se avessi abbracciato questo tipo di carriera, non mi avrebbe più considerata sua figlia“. Ma proprio durante la quinta puntata dell’Isola dei famosi 2017, suo padre le aveva inviato un videomessaggio: “Sono e resto tuo padre e sai che, anche se da lontano, ti seguo. Sono orgoglioso di te. So che hai avuto delle difficoltà, ma bisogna superarle e andare avanti. Non arrenderti figlia mia, arriva fino in fondo e vinci”.

Forza Malena!