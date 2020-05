Malena la Pugliese mette all’asta il pelo pubico per beneficenza a Le Iene

Malena la Pugliese ha deciso di mettere all’asta il pelo pubico per beneficenza durante l’ultima puntata del programma tv di Italia 1, Le Iene. Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” che aiuta anziani, giovani e famiglie bisognosi.

Gli inviati delle Iene, Alessandro Di Sarno e Roberto Di Stasio Lepre, hanno chiesto all’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi Malena la Pugliese un suo pelo da mettere all’asta a busta chiusa per devolvere il ricavato a un’associazione benefica.

L’ex concorrente di Mammoni ha accettato e ora i fan possono inviare l’offerta a ilgiardinodelleidee@live.it. Il giardino delle idee è un’associazione di Torino che si occupa di aiutare anziani e famiglie con problemi economici, per esempio facendo per loro la spesa in questo momento difficile. Il pelo lo riceverà solo chi si dimostrerà davvero generoso e il termine massimo per presentare la propria offerta è sabato a mezzanotte. Dopo la chiusura dell’asta chi avrà offerto di più, riceverà direttamente dall’associazione le coordinate bancarie per il versamento. Loro poi invieranno il pelo più unico che raro e incorniciato con tanto di autografo di Malena!

La famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena ha confessato che non è sportiva e ha raccontato tutti i suoi segreti, anche per i preliminari, come lo schiaffo sulle chiappe che si deve sentire, ma non fare male. “Un personaggio dello spettacolo con il quale mi piacerebbe avere un rapporto intimo? Biagio Antonacci mi fa sangue”, ha riferito Malena senza fare giri di parole.

