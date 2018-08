Malena la Pugliese parla di Marica e Tina Chanel e delle aspiranti attrici a luci rosse

Malena la Pugliese ha parlato delle nuove allieve della Rocco Siffredi Academy, Marica e Tina Chanel, e ha lanciato un messaggio importante alle aspiranti attrici a luci rosse durante una recente intervista rilasciata al Giornale di Puglia. L’ex concorrente di Mammoni e le sorelle Chanel non sono tanto in buoni rapporti? C’è dell’astio o forse della rivalità femminile molto accesa tra la professoressa e le allieve dell’Accademia a luci rosse di Siffredi? Questo rumor circola da alcuni mesi sul web e finora non è stato mai commentato dalle dirette interessate.

Malena la Pugliese: i consigli alle aspiranti attrici a luci rosse

L’ex politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino è stata molto chiara: «La mia scelta lavorativa non è un invito a tutte le ragazze a “scrivere a Rocco”, così come ho fatto io: sentirsi sessualmente libere non significa fare per forza porno!!! Come è solito ripetere Rocco: non è un lavoro, perché di questo si tratta, adatto a chiunque. Ci vuole molta preparazione – ha spiegato la musa del ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi a Giornaledipuglia.com -, proprio per questo ha creato la ‘Siffredi Hard Academy’: non è un lavoro semplice e la professionalità richiesta è alta. Semplicemente per me la sessualità è un modo di comunicare più profondo, attraverso il contatto fisico, che parla ed esprime più di mille parole attraverso il contatto, l’empatia e il calore umano. La sessualità aiuta a vivere meglio. Non esiste un’unica teoria sul sesso, ma possiamo comprendere come amplificare il piacere fisico e mentale, anche con qualche piccolo accorgimento e qualche suggerimento che rende tutto più piacevole, più profondo, più intenso. Perché in fondo anche questa è un’arte, come le altre arti umane: le arti figurative, come pittura e scultura o altre forme d’arte, come il canto e la musica. Ma il sesso è quella più intensa – ha continuato l’attrice bisessuale ed ex politica renziana Malena – coinvolge ognuno dei nostri sensi, intensamente e completamente. Non solo una piccola parte, come avviene ad esempio quando si mangia un’ottimo piatto a tavola, in cui sono solo: gusto, vista e olfatto, i sensi appagati. E, vista la mole di messaggi che ricevo da uomini ma, e ci tengo a sottolinearlo, soprattutto da donne, di qualsiasi età, così come le richieste di selfie anche da nonne e signore ottantenni, alla fine io mi sento semplicemente una portatrice sana di felicità!».

Malena la Pugliese: i consigli bollenti alle coppie

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dispensato consigli anche alle coppie che vogliono riaccendere la loro sessualità: «Siate voi stessi senza inibizioni. A letto calano le maschere e non si è ingabbiati nei ruoli sociali della quotidianità. Alle donne dico: imparate ad amarvi e starete bene anche con il partner: siamo tutte, potenzialmente, delle dee del sesso. Basta lasciarsi andare e sentirsi libere. Agli uomini, invece, raccomando: siate più generosi con i preliminari con le vostre compagne… abbondate sotto le lenzuola: non c’è nulla di più bello di uomo che sa occuparsi della propria donna prima della penetrazione: coccolatela, accarezzatela, baciatela, stuzzicatela, portatela persino al piacere».