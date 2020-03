Malena la Pugliese racconta la sua quarantena e parla del premier Giuseppe Conte

Malena la Pugliese ha raccontato la sua quarantena e ha parlato del premier Giuseppe Conte durante una recente intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Come sta trascorrendo questa quarantena l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi?

Malena la Pugliese – Foto: Facebook

L’attrice barese di film per adulti è attratta dall’attuale capo del Governo italiano, come era successo con l’ex premier Matteo Renzi?

La famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena ha svelato a Cruciani: “L’altro giorno ho detto a Rocco: non ci crederai ma l’ultimo che ho preso è proprio il tuo sul set. Ormai è passato quasi un mese, eravamo a Budapest alla fine di febbraio. Ci siamo messi a ridere, ma alla fine è quasi un mese che non lo faccio. Tutte le produzioni sono bloccate”.

Malena, Rocco Siffredi e Martina Smeraldi – Foto: Screenshot da video YouTube

Per poi sottolineare: “Dopo le scene girate con Rocco, ho fatto appena in tempo a rientrare in Puglia ed ho chiuso le gambe con la serranda. Qui vivo con mia madre, che devo fare? L’ultima volta che l’ho fatto è stato per completare un film a tre con Rocco e Martina Smeraldi. Erano le ultime scene da fare”.

Malena la Pugliese – Foto: Facebook

La musa del mitologico Rocco Siffredi ha poi affrontato argomenti molto piccanti e hot per poi passare all’attuale situazione politica e al premier Conte. “A me non a***pa – ha confessato Malena -, ma ho un gruppo Telegram di ragazze, le Malenite. Ovviamente abbiamo il divieto di mandare foto e quant’altro. E devo dire che loro sono tutte fan di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille”.