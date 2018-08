Malena la Pugliese sfoggia un bikini da urlo in Puglia su Instagram

Malena la Pugliese ha sfoggiato un bikini da urlo durante la sua vacanza relax nella sua amata terra, la Puglia. La foto condivisa sul suo seguitissimo profilo Instagram ha mandato in tilt i suoi numerosi follower.

Lo scatto social dell’attrice a luci rosse Malena la Pugliese è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “NOI CHE SIAMO PIETRE… PRONTE A FINGERCI DELLE ROCCE”.

Un follower ha commentato: “Sicuramente hai le chiappe di pietra dura… sei eccezionale”. Un altro ammiratore ha asserito: “Sei meravigliosa complimenti Malena. Baci e abbracci bellissima ti adoro e ti amo, buona giornata”. Non mancano di certo i commenti più hot: “Per colpa tua mi sto uccidendo di manovelle…”. Qualcuno ipotizza che lo scatto sia stato realizzato a Gravina in Puglia.

In precedenza l’attrice a luci rosse barese Filomena Mastromarino, questo è il suo vero nome e cognome, ha pubblicato un altro scatto social dall’alto tasso erotico per i suoi adorati golosetti.

Cinque giorni fa la sensuale attrice a luci rosse Malena la Pugliese ha rivolto una bellissima e dolcissima dedica a sua madre. “IL VERO AMORE NON SI NUTRE CON COPERTINE DI GIORNALI…. IL VERO AMORE È SEMPLICEMENTE VERO”, ha scritto l’ex politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino.

Secondo diverse indiscrezioni Malena potrebbe partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 3. “Manca poco alla definizione del cast che dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il 24 settembre – si legge su Nuovo Tv – Si vocifera su Ronn Moss e Katherine Kelly Lang, ma non solo: nella casa governata per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi potrebbero entrare l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Malena. Inoltre le gemelleSilvia e Giulia Provvedi del duo le Donatella, il produttore Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, Giulia Salemi è… le showgirl Elisabetta Gregoraci, Cecilia Capriotti e Raffaella Fico“. Nuovo Tv ha rivelato che nel cast ci saranno anche Ivan Cattaneo e Fabio Basile.