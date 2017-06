Malena la Pugliese è fiera e orgogliosa del suo lavoro. L’attrice a luci rosse Filomena Mastromarino ha ormai superato con grande forza e determinazione pregiudizi, tabù e discriminazioni, anche se l’Italia è ancora un Paese bigotto, ipocrita e arretrato sotto alcuni punti di vista. Dopo essere stata attaccata in diretta tv dall’attrice ed ex showgirl Patrizia Pellegrino a Pomeriggio 5, Malena Mastromarino ha ribattuto con classe ed eleganza a tutte le critiche al vetriolo di David Parenzo al programma radiofonico La Zanzara.

Malena la Pugliese e Rocco Siffredi hanno girato il secondo film hard per la gioia dei fan. Il conduttore tv della Zanzara Giuseppe Cruciani ha chiesto un parere all’ex delegata all’assemblea nazionale del PD sulla performance del celebre divo internazionale del cinema adult.

“Rocco è ancora in gran forma, il tempo per lui non è passato – ha asserito la nuova musa di Rocco Siffredi – Come performance è ancora il top. Mai visto nulla del genere in vita mia. Quando giri ci sono sicuramente dei momenti in cui provi piacere. Con Rocco è capitato. Ero concentrata sul lavoro, ma sono venuta un paio di volte”.

L’attrice hard di Gioia del Colle Filomena Mastromarino ha spiegato il succo della trama hot: “Interpreto una ragazza ninfomane che si rivolge a un medico (Rocco) per curarsi. Lui mi analizza e mi fa provare certe cose. È uscita solo una parte, poi verrà il film intero. Si chiamerà Sex Analyst“.

Poi ha risposto per le rime a Patrizia Pellegrino, che l’aveva criticata duramente a Pomeriggio 5: “Patrizia Pellegrino? Ma lei ha fatto dei servizi e copertine nuda per Playboy e Playmen, anche lei ha venduto il suo corpo per fare carriera. Fare la l’attrice hard – ha proseguito Malena – non è solo farsi montare. È una professione a tutti gli effetti, se lo fa un uomo è un eroe nazionale, se lo fa una donna è una putt…. Questo è assurdo”. Per poi aggiungere: “È più grave drogarsi o ammazzarsi di alcol. Perché dovrei fare quello che vogliono gli altri?”.

Ha inoltre spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con i genitori, anche se entrambi non vedono i suoi film hot. “Mia madre non ha mai visto le mie scene e credo che non lo farà mai – ha detto Malena – Non condivide quello che faccio, ma ho ripreso i rapporti con lei e con mio padre. Se non ci fossero donne come me ci sarebbero uomini più tristi. Io regalo emozioni alle persone…”.