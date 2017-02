Malena Mastromarino e l’astinenza dal sesso sull’Isola dei famosi: Vladimir Luxuria incalza

Malena Mastromarino, meglio conosciuta come Malena la Pugliese, è l’assoluta protagonista dell’Isola dei famosi 2017. La 34enne attrice di film per adulti di Gioia del Colle e musa del celebre pornostar e regista hard Rocco Siffredi è finita subito sotto i riflettori mediatici per un presunto flirt con il rapper e vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi 12, Moreno Donadoni, e per una complicità davvero speciale con il modello siciliano Simone Susinna. Durante la diretta di lunedì 20 febbraio 2017 l’opinionista fissa dell’Isola dei famosi Vladimir Luxuria ha colto l’occasione per fare il punto e incalzare la politica del Partito Democratico di Gioia del Colle.

La bisessuale e renziana attrice hard pugliese ha sicuramente mostrato un certo interesse sessuale nei confronti del modello Simone Susinna che secondo lei è un tipo da dominare. Durante la diretta di ieri sera la bionda conduttrice tv di questa deludente e chiacchierata edizione del reality show di Canale 5, Alessia Marcuzzi, ha svelato agli altri naufraghi il fantomatico (e inesistente) triangolo amoroso in corso tra Moreno Donadoni – Malena la Pugliese – Simone Susinna.

La pornostar Filomena Mastromarino di Gioia del Colle lanciata da Rocco Siffredi ha prontamente specificato che non c’è nessun triangolo amoroso in corso. “No Ale, non è così – ha sottolineato la politica del Partito Democratico di Gioia del Colle – Qui sono tutti impegnati. Gli unici sono Moreno e Simone. Moreno ha gli occhi dolci e Simone mi dà il due. Sta sempre nel suo e non fa mai una mossa in più. Con Stefano non ce n’è. Simone è molto bello, soprattutto dopo 21 giorni di astinenza, è difficile stargli vicino. Ma lui non si lascia corrompere. Mandami degli uomini veri”.

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi è rimasto molto colpito dalle dichiarazioni della pornostar barese. Le sue parole l’hanno ferito, ma ha incassato il colpo con grande sportività e umiltà. Ad Alessia Marcuzzi ha infatti asserito: “Alessia non ci sono rimasto male. Malena è una sportiva si può stare anche tutti insieme con lei”.

L’ex parlamentare di Rifondazione comunista e vincitrice dell’Isola dei famosi 6 Vladimir Luxuria ha sdrammatizzato la situazione con queste parole: “Malena con Simone non è successo nulla o non te ne sei accorta? Secondo me i tuoi compagni temono i paragoni con Rocco Siffredi“.

L’attrice hard pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino, vuole un altro uomo sull’Isola dei famosi per farla godere! La sua richiesta sarà esaudita? Staremo a vedere!