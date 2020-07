Malena parla di un possibile film con Valentina Nappi e rivela: “Sono stata scambista per 10 anni”

Malena ha parlato di un possibile film con Valentina Nappi e ha svelato un aneddoto sulla sua vita passata durante un’intervista rilasciata a Barbara Costa di Dagospia. La famosa e popolare attrice barese di pellicole a luci rosse Malena nazionale ha raccolto al volo l’invito del suo mentore Rocco nazionale per girare un film insieme all’altra diva italiana del cinema adult.

Malena – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Malena la Pugliese ha poi svelato di aver praticato scambismo per ben 10 anni prima di intraprendere la carriera di attrice a luci rosse.

Filomena Mastromarino in arte Malena la Pugliese – Foto: Facebook

La star barese di film per adulti ha infatti dichiarato: “Io il mondo dello scambismo l’ho frequentato, a lungo, e ho visto coppie, di ogni età, anche coppie mature, scambiarsi, e così riscoprire la propria sessualità. È un rimettersi in gioco. Per alcune coppie è proprio tramite lo scambismo che sperimentano trasgressioni mai provate prima”.

Malena la Pugliese – Foto: Facebook

Malena la Pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino, ha poi aggiunto: “Con il po**o non ho fatto altro che affermare liberamente la mia sessualità ma soprattutto ho realizzato il mio sogno più grande: fare eccitare milioni di uomini e donne attraverso la mia immagine e le mie performance sessuali. Tutto quello che una donna fa nel po**o, lo fa assolutamente perché lei lo vuole fare. Fare po**o è una scelta libera, consapevole, ed è un lavoro dove le donne sono pagate di più dei colleghi maschietti. Basta rompere le pa**e alle donne che fanno o scrivono po**o. Siamo donne, facciamo po**o, poiché non imponiamo a nessuno di guardarci, nessuno ha il diritto di malgiudicarci”.

E voi che cosa ne pensate? Condividete la filosofia di vita di Malena?