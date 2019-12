Malore per Kikò Nalli. L’hair stylist ha accusato un forte dolore al petto. La famiglia dell’ex gieffino pensava a un infarto, ma dopo i controlli in ospedale il pericolo è rientrato. “Mentre era nella sua casa di Sabaudia, con i familiari, ha accusato un malore. Un forte dolore al petto che ha mandato i parenti nel panico. – si legge su Sabaudia informa – Immediata è stata la richiesta di soccorso alla consolle dell’Ares 118. In pochi minuti un’ambulanza ha raggiunto l’abitazione di Chicco Nalli. Sottoposto ad una prima visita medica, il personaggio pubblico è stato trasportato all’ospedale Goretti di Latina”.

“Il primo sospetto era che Kiko avesse avuto un infarto – si continua a leggere -. L’allarme è rientrato dopo gli accertamenti cardiologici ed ematologici. Sembra si sia trattato solo di un innalzamento di pressione e niente di più. Nulla di grave, per fortuna. I medici del Goretti hanno però ritenuto opportuno trattenere in osservazione il famoso hairstylist”.

L’ex marito di Tina Cipollari ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute mediante un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sto bene, tutto apposto. Era solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”.