Manila Gorio e Chando affossati da Dagospia: “Paparazzata finta a Mykonos”

Manila Gorio e Chando sono stati sbugiardati e affossati da Dagospia per la paparazzata finta a Mykonos. Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino non fa sconti a nessuno. Ha sempre smascherato finti scoop, intrallazzi politici di un certo rilievo nazionale ed europeo e finte love story, come l’ultima colossale fake news relativa al finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente imprenditore edile Mark Caltagirone.

Ora Dagospia ha deciso di sbugiardare anche il finto scoop lanciato dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000 sulla paparazzata della conduttrice tv di Antenna Sud con l’ex fidanzato di Grecia Colmenares.

Giuseppe Candela di Dagospia ha rivelato: “Ma quale paparazzata! Qualche giorno fa Novella 2000 ha pubblicato le foto hot della trans Manila Gorio, amica di Patrizia D’Addario, e il compagno Chando Luna, ex di Grecia Colmenares. I due, spesso ospiti del salotto di Barbara D’Urso, sono in barca: prima lei in topless, poi baci, massaggi e avvinghiamenti vari. Il problema è che non si tratta di una paparazzata, ma di un comunicato stampa ricevuto da diversi giornalisti con foto e testo a disposizione”.

Chando e Manila Gorio sbugiardati a Domenica Live da Riccardo Signoretti e Daniele Interrante

Alcuni mesi fa Chando e Manila Gorio sono stati sbugiardati e “massacrati” in diretta tv a Domenica Live dal direttore dei settimanali di cronaca rosa Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti e dal noto personaggio e opinionista tv Daniele Interrante.

Il direttore Riccardo Signoretti ha smascherato in diretta tv e senza peli sulla lingua i due ospiti: “Per le vostre prime foto, chi ha chiamato i paparazzi tu o Chando? Perché io sono del mestiere – ha attaccato il giornalista riferendosi a Manila Gorio -, e nessun paparazzo segue te o lui. Non ci spenderebbero neanche i cinque euro della benzina!!! Manila sono venti anni che tenti di uscire sui giornali!!!”. Manila ha cercato di rispondere ma è stata sovrastata dagli altri opinionisti tv che hanno condiviso tutti la stessa opinione del direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Signoretti ha poi concluso il suo discorso con grande determinazione e tra gli applausi del pubblico e degli altri opinionisti tv: “Io da addetto ai lavori sostengo che questa sia una storia finta… una paparazzata costruita e mi chiedo se Grecia è vostra complice o seppur di apparire le siete passati sopra… perché sarebbe ancora peggio. Non si calpestano i sentimenti di una persona per una foto su un giornale”.

Redazione-iGossip