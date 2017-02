Manila Gorio lancia La Masseria Vip: arriva il primo reality show web

Manila Gorio lancia La Masseria Vip! La conduttrice, produttrice tv barese e pr dei vip Manila Gorio aveva già condotto lo stesso reality nella versione tradizionale con concorrenti non famosi, reality andato in onda sul circuito di Canale Italia. Dopo la tv, ora il reality rivisitato, che promette scintille, approderà sul web.

Sono già partiti ufficialmente i casting per i 16 concorrenti vip. Un reality web che sarà realizzato proprio pensando al mondo che oggi rappresenta internet e i social. Un nuovo esperimento dove i masserini vip dovranno cimentarsi non solo a convivere come accade in ogni reality, ma dovranno affrontare numerose sfide. Un reality show, ma soprattutto reality game, dove chi sarà in grado di mettersi in gioco fino in fondo arriverà alla vittoria.

Secondo alcuni rumor, tra i papabili concorrenti vip che potrebbero partecipare nella nuova edizione de La Masseria vip spiccano la famosa e chiacchierata protagonista del sexygate che travolse l’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, Patrizia D’Addario, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl Sara Tommasi, alcuni ex concorrenti di altri reality show come il Grande Fratello e l’Isola dei famosi, e alcuni ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne. Qualche nome? Massimo Scattarella, Danilo Novelli, Veronica Graf, Mia Cellini, Floriana Secondi e tanti altri ancora…

Restate sintonizzati su IGOSSIP.it per saperne di più!