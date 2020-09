Manuela Arcuri ha deciso di rompere il muro del silenzio in una lunga intervista rilasciata al giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, in cui ha difeso a spada tratta il celebre produttore tv e sceneggiatore Alberto Tarallo e ha duramente stigmatizzato e respinto le pesanti e gravissime accuse lanciate da altri due ex attori dell’Ares, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, nella Casa del Grande Fratello Vip 5.

La Manuelona nazionale non ci sta e ha accusato Massimiliano Morra e Adua Del Vesco di ingratitudine e ha ammesso di essere rimasta scioccata e senza parole dalle loro dichiarazioni rilasciate nella Casa del GF Vip. Intanto l’Aresgate è arrivato anche in Spagna. Per la verità anche altri attori e personaggi famosi del jet set italiano, dall’attore Lorenzo Crespi al conduttore tv Marco Bellavia fino alla giornalista Gabriella Sassone, hanno confermato e rilanciato le accuse nei confronti del presunto Lucifero sui social network.

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Manuela Arcuri: “Lucifero? Ma dai sono allibita”

Manuela Arcuri ha dichiarato a Dagospia: “Io non posso neanche pensare che le persone non abbiano riconoscenza nella vita. Essere riconoscenti è un dovere. È una questione di rispetto, quando una persona ti dà tanto non puoi voltargli le spalle così. Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole”.

Ha ribadito di non essersi è mai trovata in situazioni imbarazzanti che l’hanno fatta sentire a disagio e non aveva un contratto blindato che le poneva molti limiti: “Mai, mai, mai. Per quindici anni ho lavorato con Tarallo e non ho visto queste cose. Io ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla. Li ha creati, formati, gli ha dato un nome e li ha fatti lavorare. Lucifero? Ma dai, io sono allibita!”.

Alberto Tarallo e Teodosio Losito – Foto: Dagospia.com

Manuela ha spiegato di essere stata spesso nella villa di Zagarolo: “Ci sono stata tante volte, non dormivo lì ma a casa mia. Io non ho mai visto nulla di strano. Alberto è stato un grandissimo produttore, ha realizzato serie con ascolti record e grazie a Dio c’ero anch’io”. Come sono i loro rapporti oggi? “Sono una sua grande amica – ha puntualizzato -, perché nella vita sono una donna riconoscente, anche se non lavoriamo più insieme perché non produce più. Questa bellissima collaborazione purtroppo è finita, perché le cose finiscono una mica può reagire così male?”. Il suo rapporto con Losito? “Bellissimo. Giuro che ascoltare istigazione al suicidio (frase pronunciata dalla Del Vesco, ndr) mi infastidisce”.