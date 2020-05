Mara Carfagna incinta all’età di 44 anni del compagno Alessandro Ruben

Mara Carfagna è incinta all’età di 44 anni del compagno Alessandro Ruben. Per l’ex showgirl e politica di Forza Italia si tratta del primo figlio. L’ex ministra per le pari opportunità del Governo Berlusconi IV diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia. La vicepresidente della Camera dei deputati e il 53enne avvocato sono al settimo cielo.

Mara Carfagna – Foto: Instagram

L’indiscrezione sulla prima gravidanza di Mara Carfagna era stata diffusa da Dagospia. Poi è arrivata la conferma ufficiale mediante un comunicato diffuso all’Ansa.

Dopo la fine del suo matrimonio con Marco Mezzaroma, Mara è tornata a sorridere in amore. In tv a “Belve”, intervistata da Francesca Fagnani, aveva detto: “Ho il desiderio di avere un figlio”. La mora aveva confermato le sue intenzioni anche su Chi: “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di un figlio. Arriverà al momento giusto”.

Ora la coppia vip del jet set italiano non vede l’ora di abbracciare la primogenita.