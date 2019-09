Mara Venier affossa Giulia De Lellis dopo l’intervista a Domenica In: “Non so chi sia”

Mara Venier ha affossato l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, dopo l’intervista a Domenica In. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta sbancando in libreria con il suo primo libro scritto a quattro mani sulle corne subite dal suo ex fidanzato, l’ex tronista e deejay Andrea Damante.

La celebre conduttrice tv di Mamma Rai ha affossato Giulia di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica: “Sa che non lo so? Ovvero non lo sapevo, però ha scritto questo libro sulle corna, vendutissimo. Piace ai giovani, ha fatto il Grande Fratello , ha un sacco di follower. E allora dico: va bene, chiamiamo Giulia De Lellis”.

Poi la famosa e amatissima presentatrice tv ha ulteriormente silurato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la recente ospitata a Domenica In: “Chi è Giulia? Boh. Sa che mica l’ho capito? Fa l’influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen… boh”.

Nessuna lite e nessuna diatriba mediatico-giudiziaria per Barbara D’Urso e Mara Venier, come invece si era ipotizzato diversi mesi fa sulla stampa rosa e sul web.

Barbara D’Urso e Mara Venier non hanno mai litigato per colpa degli ascolti tv. Mara Venier e Barbara D’Urso sono ancora grandi amiche.

La regina della domenica è davvero contenta del successo del suo programma di Raiuno: “Ma dal programma si capisce che mi diverto. E insisto, ho chiesto di farlo come volevo io, prendendomi qualche rivincita dopo che mi avevano buttato via come vecchia”.

Redazione-iGossip