Mara Venier non ha abbandonato il mondo della televisione ed è alle prese con le registrazioni di Tu sì que vales. La star tv italiana ha rilasciato un’intervista a Tgcom24 in cui ha spiegato che subito dopo le registrazioni volerà con il marito Nicola Carraro a Santo Domingo e organizzerà un incontro tra il suo caro amico Cristiano Malgioglio e la diva della musica mondiale Jennifer Lopez.

La star tv e giudice di Tu sì que vales Mara Venier ha infatti dichiarato: “Intanto avevo detto che non avrei lavorato e invece si ritorna con grande gioia a Tu sì que vales. Cominciamo a registrare adesso, avevo già fatto i biglietti per Santo Domingo e invece devo buttarli via. Non ci pensavo più tanto, dopo tre anni di grandissimo successo mi sono detta magari stanno pensando a qualcun altro. Dopo le registrazioni di Tu sì que vales andrò a Santo Domingo per un mese e mezzo – ha spiegato Mara -, abbiamo comprato una bella casa dove invito tutti gli amici. Come Cristiano Malgioglio, così potrà incontrare Jennifer Lopez che è una mia vicina. C’è una bella allegria, si conduce una vita semplice, è tutto molto piacevole. Come piace a me”.

L’ex conduttrice tv di Domenica In e La vita in diretta è molto entusiasta per la nascita del suo secondo nipotino: “E’ una gioia infinita, non me lo aspettavo. All’improvviso è arrivato Claudio e sono esplosa d’amore. Quando si passano dei periodi di sofferenza e dolore, dove stai a contatto con le cose drammatiche e tristi, sto parlando della perdita di mia madre e poi arriva questo bimbo capisci qual è il senso della vita: tutto va avanti, tutto continua e credo che in qualche maniera qualcuno dall’alto me lo abbia mandato perché è una gioia immensa. Non vedo l’ora di tornare a Roma per spupazzarlo”.