Marco Borriello su Belen Rodriguez: “Non mi suscita più emozioni”

Marco Borriello ha rilasciato un’intervista fiume al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua vita privata molto chiacchierata e della sua precedente love story con la star tv, stilista, imprenditrice, modella e showgirl argentina Belen Rodriguez. L’attaccante del Cagliari e la bombastica soubrette argentina Belen avevano avuto una storia d’amore tanti anni fa, ai tempi della partecipazione della Rodriguez all’Isola dei famosi 6. Dopo la separazione della conduttrice tv di Tu sì que vales dal ballerino campano professionista del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino, il mondo del gossip aveva ipotizzato un inaspettato e fragoroso ritorno di fiamma tra Belen e Borriello. In realtà era soltanto una bufala… La star tv argentina, che si è rifatta il seno e secondo i bene informati anche il Lato B che fa impazzire milioni di fan, è follemente innamorata del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone.

Ora l’ex centravanti del Milan e della Roma ha voluto chiarire una volta per tutte il suo rapporto con la diva del piccolo schermo nonché regina indiscussa di Instagram e Facebook alla Gazzetta dello Sport.

“Che noia, cosa altro dobbiamo dire di Belen? Io non ho bisogno di gossip – ha sottolineato il sexy calciatore italiano -, anzi il gossip mi ha solo danneggiato. Ibiza è così, ci si vede con gli amici, e non posso neanche dire che io e Belen lo siamo: con lei è dura esserlo, ogni cosa diventa un teatrino. E comunque da sposata o fidanzata com’è adesso, zero rapporti: neanche un sms. Se capita di incontrarsi si ride e si scherza – ha puntualizzato Borriello – ci legano bei ricordi ma sono lontani, ormai non mi suscita più nessuna emozione”.

Quando ha fatto sesso per la prima volta? “Nei bagni della scuola a Milano – ha confidato Marco -, con la sorella di una compagna di classe: in realtà fu una mezza volta, record di velocità. Il vero esordio a Treviso, c’erano le navi scuola, ma anche se si pensa il contrario non mi sono mai sprecato. Ho avuto donne bellissime, famose e non famose: potrei permettermene molte di più, però non mi piace fare ginnastica e basta, senza connessione mentale. Conta anche l’odore di una donna, come si muove, come pensa: non faccio sesso se non sento l’energia che dico io”.

Infine una battuta sul matrimonio e sui figli. “Al rito del matrimonio sì – ha confessato Borriello -, sono allergico: non credo e non sto con una donna per contratto, piuttosto faccio un festone come Ronaldo. Ma se l’ultima fidanzata è stata Camila Morais e sono single da 5 anni è per scelta. Perché la mia vita da calciatore è noiosa e odio l’idea di poter annoiare una donna e perché sono predisposto solo a godermi gli ultimi anni di carriera. Se domani dovesse arrivare il grande amore, rinuncerei: per amore del calcio, non di me stesso. Ho amato e so che amerò di nuovo ma ora non riesco a vedermi padre, anche se mi piacerà avere uno o due Borriellini in giro per casa. O magari una Borriellina, perché le figlie fanno più coccole”.