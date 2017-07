Marco Borriello ha una nuova fidanzata: si chiama Larissa Schmidt

È stata svelata, finalmente, l’identità della nuova ragazza di Marco Borriello. Si tratta di Larissa Schmidt, modella brasiliana di origini tedesche e dal corpo mozzafiato.

Nelle ultime settimane si erano più volte rincorse voci insistenti sulla nuova fiamma del calciatore del Cagliari. Poi il settimanale Chi ha svelato, in esclusiva, il nome e le foto in cui i due appaiono in atteggiamenti molto intimi.

Marco Borriello in atteggiamenti maliziosi con Cristina Buccino

Il calciatore aveva in tutti i modi cercato di tenere nascosta l’identità di Larissa ma, si sa, se ti chiami Marco Borriello è difficile tenere la propria vita privata nascosta. Tra l’altro pochi giorni fa Borriello ha tentato (fallendo!) di sviare l’attenzione dei paparazzi: il calciatore si era fatto fotografare, infatti, mentre scherzava in modo malizioso con Cristina Buccino. Ora però tutto è alla luce del sole, e così Borriello e Larissa Schmidt hanno fatto una bella e sexy vacanza a Ibiza.

Non solo. Pare che la cosa sia diventata più seria del previsto, visto che Marco l’ha fatta conoscere a sua madre e ai fratelli, nonché al suo miglior amico, Bobo Vieri.

Se son rose fioriranno. Il bocciolo, per ora, c’è tutto.