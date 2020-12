Marco Carta e Sirio Campedelli si sposano. Matrimonio in arrivo per il vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo. La loro unione è forte, consolidata e duratura. La relazione d’amore di Marco Carta e Sirio è sbocciata sei anni fa, dopo essersi conosciuti tramite amici comuni. La coppia gay convive a Milano ed è davvero molto felice.

Marco Carta e Sirio Campedelli innamorati – Foto: Instagram

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo di Silvia Toffanin, Marco ha annunciato il matrimonio con Sirio: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Con molta probabilità le nozze si celebreranno una volta che sarà terminata la pandemia di Covid-19.

Carta è tornato a parlare del suo coming out: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

Auguri Marco e Sirio!