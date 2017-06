Marco Mengoni e Roberto Bolle insieme a New York. Amore?

Marco Mengoni e Roberto Bolle insieme a New York, su una panchina. E i fans vanno in visibilio. A rendere pubblico il loro incontro ci ha pensato lo stesso ballerino che ha scattato la foto e l’ha poi pubblicata sul suo profilo Instagram.

Niente di strano se non fosse che, ormai dall’inizio delle loro rispettive carriere, si fa spesso accenno alla loro presunta omosessualità. I due però non hanno mai rilasciato dichiarazioni.

Nessun outing, dunque, ma nemmeno smentite, perché poi in tempi moderni a cosa serve un outing per una cosa normalissima come l’omosessualità?! Di sicuro i due sembrano molto amici e lo dimostrano con i loro sorrisi a 360 gradi nella foto pubblicata da Roberto Bolle, diventata viralissima online. E così i fans hanno cominciato a chiedersi se tra i due non stia nascendo, o non sia già nata, una bella storia d’amore.

L’amore nelle vite di Roberto Bolle e Marco Mengoni

Marco Mengoni e Roberto Bolle sono entrambi riservatissimi. E sulle loro vite private poco (anzi, pochissimo) si sa. Tempo fa Bolle era stato paparazzato mentre baciava il bel chirurgo plastico Antonio Spagnolo. Che, dopo la fine della loro storia, raccontava: «Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. È stata una passione, anzi, direi un grande desiderio di conoscersi… Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo». Come lui, anche Marco Mengoni. La cui vita privata è ancora più impenetrabile.