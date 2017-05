Maria De Filippi a Verissimo: “Vorrei smettere di fumare”

Maria De Filippi è stata la super ospite dell’ultima puntata del programma tv di Canale 5, Verissimo. La reginetta di Mediaset ha svelato uno dei suoi vizi, che vorrebbe togliersi: il fumo. La moglie del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo ha espresso così il suo grande desiderio per il futuro: “Voglio smettere di fumare, però non so se ce la farò”.

La presentatrice tv di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi è poi tornata a parlare del caso Morgan: ” “É stata una bella sfida, però non l’ho vinta. Forse ci voleva più presenza, un po’ più di costanza”. A quanto pare l’addio shock di Morgan ad Amici di Maria De Filippi 2017 ha rappresentato un brutto colpo per Maria.

Oltre ad aver parlato dell’addio al vetriolo dell’ex compagno dell’attrice Asia Argento, Morgan, la moglie di Costanzo ha parlato della sua esperienza come co-conduttrice del Festival di Sanremo: “L’ho vissuta malissimo. Purtroppo! Con il senno di poi l’avrei vissuta diversamente. Ho fatto impazzire tutte le persone che erano con me. Li tenevo tutta la notte a studiare ogni minimo dettaglio. Sapevo tutto. Ho capito, invece, che potevo essere del tutto impreparata – ha sottolineato la star tv – perché il tempo per parlare con le persone era di qualche secondo e presentavi le canzoni leggendo sul gobbo. Però mi sono divertita”.

La celebre, famosa e popolare conduttrice tv ha poi parlato del trono gay. Ha smentito il ritorno di fiamma del primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne Claudio Sona con Mario Serpa e ha rivelato che a settembre ci sarà nuovamente il trono gay. “Era da due o tre anni che ci pensavo – ha detto Maria – Mi è sembrato giusto farlo l’anno scorso. I protagonisti di questo trono sono stati molto amati, perché si sono posti in maniera diversa rispetto ai soliti corteggiatori. Era uno trono che si stava ad ascoltare, più che a vedere. Penso che il trono gay ritornerà a settembre”.

