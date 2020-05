Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme? Il gossip torna in auge

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme? Il gossip è tornato in auge negli ultimi giorni dopo che i due sono stati avvistati dai paparazzi del settimanale Gente insieme ai genitori del bellissimo attore nell’aria attorno a Villa Borghese. I quattro sono stati immortalati con la mascherina sdraiati sul prato durante una bellissima giornata di sole. Grandi sorrisi, clima complice, distanziamento e aria aperta. La macchina del gossip ha subito rilanciato l’ipotesi matrimonio per Maria Elena e Giulio.

Non è la prima volta che l’ex ministra del Governo Renzi e l’affascinante attore vengono sorpresi insieme. La prima volta a un evento mondano: allora si erano precipitati a spiegare di essere soltanto amici. Poi sono stati visti insieme altre volte.

Entrambi hanno sempre detto di essere grandi amici. Verità o bufala per depistare fotografi e riflettori mediatici? Resta il fatto che la parlamentare di Italia Viva aveva dichiarato di recente di essere single e di essere uscita da una relazione d’amore che aveva saputo mantenere riservata e di cui infatti non si sapeva nulla.

Questa volta avrà cambiato strategia e starà pianificando qualcosa di serio non in segreto ma ai quattro venti? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!