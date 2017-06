Maria Monsè organizza i vip party per la Festa dell’amore. In una delle sue ultime feste ha partecipato anche l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella. Dopo gli scontri a Pomeriggio 5 e Domenica Live, Maria Monsè e Karina Cascella hanno fatto pace. Ecco cosa ha dichiarato la 43enne conduttrice televisiva e attrice siciliana al settimanale di gossip Top.

“La prossima che organizzerò sarà la Festa dell’amore – ha spiegato la mamma vip a Top -, in un locale a Roma vicino a Castel Sant’Angelo. Mi sono stanca di vivere con persone che passano la vita ad aggredire le persone e quindi nel salotto di Barbara D’Urso ho lanciato un appello in diretta: tutti coloro che hanno fatto un’opera buona e hanno voglia di raccontarmela, posso chiamarmi ed io darò un premio. Ad esempio mi ha già chiamato una signora che ha festeggiato i suoi 50 anni con 300 invitati che in regalo le hanno fatto un bonifico. Lei ha devoluto l’intera cifra all’Associazione dei cani abbandonati. Ovviamente abbiamo le prove di tutto questo. In questa festa poi ci sarà un cupido che sarà una figura sorpresa e che con le sue frecce colpirà gli invitati. Ci sarà la Tittocchia che poi rivelerà durante la festa perché è stata colpita da cupido. Una coppia di omosessuali che hanno deciso di sposarsi e mi hanno scelto come testimone. Si scambieranno l’anello perché hanno deciso di sposarsi dopo 10 anni di vita insieme”.

Ha poi svelato che ci sarà anche l’ex gieffina e conduttrice radiofonica Margherita Zanatta: “Lei in diretta si è rammaricata che io alla festa precedente avessi invitato la Cascella e non lei. E ha detto che ci teneva a venire. Per cui la inviterò e vediamo se passerà dal suo veleno all’amore e troverà anche lei la sua dolce metà con cui finalmente convolare a nozze“.