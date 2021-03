Mariano Catanzaro avverte Francesca Cipriani sullo spasimante: “Ha già un’altra donna”

Mariano Catanzaro ha lanciato un chiaro avvertimento alla sua amica vip Francesca Cipriani sul suo presunto spasimante. L’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne ha realizzato alcune storie in cui ha ripreso l’indiscrezione lanciata da IlSussidiario.net riguardo al nuovo flirt della co-conduttrice del programma tv di Italia 1, La pupa e il secchione e viceversa, con un imprenditore campano. Bisogna dire che l’ex pupa ed ex gieffina è sempre stata molto sfortunata in amore. La vita sentimentale di Francesca non è mai stata rosea e soddisfacente, ma tutt’altro…

Mariano Catanzaro e Francesca Cipriani – Foto da Facebook

L’ex pupo e modello campano ha voluto mettere in guardia l’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. Rivolgendosi direttamente a Francesca Cipriani, Mariano Catanzaro ha dichiarato su Instagram Story e Facebook Story: “L’imprenditore in questione essendo napoletano come me, sono andato un po’ ad indagare. Lui è divorziato, ma ha già un’altra donna. Ma come si fa? La Cipriani dietro questa sua esuberanza, questo suo essere vivace e sopra le righe, nasconde una sensibilità e una dolcezza unica. Lui, ragazzi, ha un’altra donna… è bruna, un po’ più minuta della Cipriani, un po’ più bassina. Quest’altra donna esiste. Quest’altra donna c’è… e non ci si comporta così”.

Intanto Francesca è pronta per una nuova operazione. L’ex pupa e showgirl ha annunciato che sarà una via di mezzo fra Barbie e Kim Kardashian. Ospite nel salotto tv di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque, la famosa soubrette ha annunciato: “L’11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo li porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima Kim Kardashian. Poi farò glutei molto strong. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian!”.

Naturalmente l’annuncio ha scosso la celebre e popolare conduttrice, che l’ha pregata di non sottoporsi all’intervento e gran parte degli ospiti presenti, assolutamente non convinti dell’ennesimo progetto chirurgico di Francesca Cipriani, ma lei è apparsa piuttosto convinta e determinata.

Stay tuned per saperne di più!