Marika Fruscio stronca Diletta Leotta: “Non è preparata e non è giornalista”

Marika Fruscio non ha peli sulla lingua e non usa mezze misure. La showgirl e conduttrice tv sportiva di Top Calcio 24 ha rifilato una bordata pazzesca alla famosa collega di DAZN, Diletta Leotta. In un’intervista rilasciata a Sportpaper, la super tifosa vip del Napoli ha sferrato un duro attacco all’ex valletta del Festival di Sanremo.

La sensuale e bravissima showgirl, opinionista e conduttrice sportiva, super tifosa vip del Napoli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marika Fruscio ha osservato: “Innanzitutto Diletta Leotta non è una giornalista, lo vorrei sottolineare… è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi (volto di Mediaset, n.d.r.)”. Nel recente passato era stata la giornalista professionista della Rai Paola Ferrari ad accusarla di aver “riportato nel mondo del giornalismo sportivo l’immagine di una donna stereotipata“.

IGOSSIP.IT INTERVISTA MARIKA FRUSCIO

Sulle possibilità di scudetto per il Napoli ha asserito: “Siamo solo all’inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”.

Poi ha espresso la sua opinione su chi sia il calciatore più sexy della Serie A. Marika non ha dubbi: “Secondo me è Llorente, un bel ragazzo anche se attualmente non gioca nel Napoli”.

Su Twitter, Marika ha poi aggiunto: “La competenza si dimostra intorno ad un tavolo tenendo testa a grandi esperti di Calcio, intervenendo in maniera precisa e dettagliata… non facendo interviste con tanto di cartelletta in mano e domande preparate”.

Diletta replicherà alle dichiarazioni al vetriolo della sua collega Marika? Staremo a vedere!