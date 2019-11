Mario Balotelli, Asia Argento, Sfera Ebbasta e Alessandro Borghi sono i vip più cercati in Rete dagli utenti in Italia. Lo rivela SEMrush, , piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, che ha analizzato gli interessi online degli utenti nel nostro Paese e ha realizzato un report su questo tema, partendo dai dati registrati nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda il calcio, ad oggi, lo sport più seguito nel nostro paese, il calciatore che viene ricercato maggiormente sul web è l’attaccante del Brescia e della Nazionale Mario Balotelli. Il suo nome viene digitato sui motori di ricerca italiani con una media di 185.775 volte al mese, con un picco nel mese di agosto 2019, in cui ha raggiunto addirittura le 540.500 ricerche. Dopo l’ex compagno dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Raffaella Fico, gli altri calciatori che si aggiudicano il podio della classifica sono Lorenzo Insigne (cercato in media 132.058 volte al mese), attaccante e centrocampista del Napoli, di cui è capitano, e della nazionale, e il centrocampista della Roma e della nazionale italiana, Nicolò Zaniolo (in media 130.825 mensili).

Il cantante più digitato in assoluto è Sfera Ebbasta (in media 326.250 volte al mese), che ora sta vivendo un momento professionale particolarmente fortunato, grazie alla sua partecipazione come giudice al programma X Factor. Al secondo posto della classifica cantanti, si piazza Achille Lauro (287.083 ricerche mensili in media), seguito da Vasco Rossi (241.167 ricerche mensili in media), che a sorpresa si classifica “solo” terzo.

Per quanto riguarda gli attori, al primo posto si classifica Asia Argento, con una media di 170.333 ricerche al mese. Al secondo posto, si classifica Miriam Leone (122.667 ricerche mensili in media), forte del successo appena ottenuto con la serie Tv Sky 1994, e presto al cinema con il film Diabolik, mentre in terza posizione la diva senza tempo Monica Bellucci (116.458 ricerche mensili in media). Al quarto posto troviamo Alessandro Borghi, primo tra gli uomini, il cui nome viene digitato sui motori di ricerca una media di 98.508 volte ogni mese. Per l’attore, l’intensificarsi dell’interesse è stato registrato a marzo 2019 (246.000 ricerche), in concomitanza con l’uscita della seconda stagione della serie Tv Netflix Suburra, in cui interpreta Aureliano Adami, e che ha contribuito a consacrarlo come uno degli attori italiani più apprezzati.

