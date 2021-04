Mario Balotelli e Dayane Mello sono tornati insieme. Lo scoop è stato diffuso dal direttore del settimanale di gossip Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista e opinionista tv ha rivelato a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe, che Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati a frequentarsi come ai vecchi tempi.

“Al GF Vip è entrato anche il fratello di Enock. Lui fece una battuta da gran signore. Una cosa così volgare che non voglio ripetere. Si arrabbiarono tutti, tranne la diretta interessata. Questo perché adesso si vedono. La Mello e Balotelli si parlano davvero”.

Alessi ha poi aggiunto: “Sembra che lei sia andata a prenderlo a Monza nel centro sportivo dove lui si allena con la squadra e poi sono stati avvistati in centro a Milano, in zona Brera. Sarebbero andati insieme a casa di Adriano Galliani, che sta passando un periodo di convalescenza dopo essere stato ricoverato per Covid. Quindi sono stati rivisti insieme e due indizi fanno una prova. Quindi è fatta, io sono felice per loro e spero che lui si comporti bene. Anche se tra lui e lei mi fa più paura Dayane Mello, perché è selvaggia”.

