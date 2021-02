Mario Ermito e Myriam Catania stanno insieme dopo il GF VIP: esplode il gossip

Mario Ermito e Myriam Catania stanno insieme dopo aver concluso la loro esperienza come concorrenti nella Casa del Grande Fratello VIP 5. Il gossip è stato diffuso dall’autore tv e giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia. Il conduttore radiofonico e penna di punta del settimanale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini ha parlato di amore esploso fuori dal GF Vip tra due ex concorrenti: Mario Ermito e Myriam Catania.

Soltanto pochi mesi fa si era parlato di crisi di coppia superata per Myriam Catania e Quentin Kammermann. L’ex moglie dell’attore Luca Argentero aveva spiegato alla rivista di gossip Chi: “C’è stato un periodo di crisi profonda… lui era tornato in Francia, problemi di lavoro, problemi personali. Sì, c’è stato un allontanamento, con il nostro bambino davvero piccolo, è stato molto difficile e molto complicato”.

Ora però Gabriele Parpiglia ha sganciato il rumor bomba su Giornalettismo: “La news era nell’aria. Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non si sono mai incrociati. Lei è Myriam Catania. Lui Mario Ermito”.

Parpiglia ha poi concluso: “La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam “avrebbe” o meglio aveva il cuore impegnato. Con assoluta certezza possiamo confermare che anche gli altri inquilini eliminati da Matilde Brandi in poi… sono a conoscenza di questa liaison o nuova amicizia. Aspettando conferme, il gossip è servito”.

