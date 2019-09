Mark Ronson fa coming out: “Sono sapiosessuale”

Mark Ronson ha fatto coming out. Il 44enne produttore discografico, disc jockey, cantante, compositore, arrangiatore, polistrumentista britannico è sapiosessuale. L’ex marito della bellissima attrice, modella e cantante francese Joséphine de La Baume ha spiegato al Good Morning Britain che per lui non è importante il genere o l’orientamento sessuale, ma l’intelligenza.

Ronson ha infatti spiegato: “Se è vero che guardo prima l’intelligenza che il genere? Certo. Non sapevo esistesse una parola per questo ma l’ho scoperta parlando nel backstage. E sì, mi identifico come sapiosessuale”.

La giornalista Nichi Hodgson è intervenuta sul tema e ha puntualizzato: “La definizione significa che la prima cosa che ci colpisce è l’intelligenza e poi l’attrazione fisica. Esco con uomini e donne e mi identifico come bisessuale, e ho capito che la cosa che collegava tutte le persone con cui sono uscita è stata proprio la loro intelligenza. Sappiamo che una certa percentuale della popolazione è sapiosexual. È sempre esistita, solo non ne avevamo una parola per definirci”.

Redazione-iGossip