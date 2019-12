Marta Flavi sull’ex marito Maurizio Costanzo: “Non parlo per rispetto di Maria De Filippi”

Marta Flavi non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’ex marito Maurizio Costanzo per una questione di rispetto ed educazione nei confronti di Maria De Filippi. La conduttrice di Agenzia matrimoniale è stata molto chiara durante un’intervista rilasciata a una giornalista di Mio Settimanale.

Marta Flavi – Foto: Instagram

“È l’uomo con cui sono stata più fotografata sui giornali – ha detto Marta Flavi – Se ci si sposa si è innamorati. Però non ricordo, non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato”.

Oggi è attualmente impegnata con Pierluigi, di professione notaio e tornata in tv con una rubrica all’interno di Unomattina in Famiglia chiamata Lui e Lei. Accetterebbe il ruolo di giurata di Tu Sì Que Vales da parte di Maria? “Non so farlo, non sono capace, ma ringrazierei sentitamente”.

Lei è molto amata dal mondo lgbt e a tal proposito ha detto: “Non direi mai ‘questa sera viene a cena un amico omosessuale’, come sento in alcune occasioni, sarebbe come attaccargli un’etichetta”.