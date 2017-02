Martina Luchena di Uomini e Donne smentisce il flirt con Andrea Melchiorre

Martina Luchena di Uomini e Donne ha smentito categoricamente il flirt con l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre durante un’intervista rilasciata al programma di Radio Radio, Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli. “Non c’è niente tra di noi – ha asserito Martina -, assolutamente. Ci conosciamo perché stiamo sotto la stessa agenzia, quindi quando vado a Roma ci vediamo spesso per questo. Siamo semplicemente amici”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione su Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Secondo Martina, era lei la preferita dell’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi: “Se non me ne fossi andata in quel modo, avrebbe portato avanti ancora il trono. Non l’avrebbe scelta così presto per non fare la figuraccia con il pubblico perché ero io la preferita”.

Ha poi elogiato la sua ex rivale in amore Camilla Mangiapelo: “Magari ci saremmo anche trovate al di fuori del programma se non fossimo state rivali. E’ molto carina”. Davvero brava, buona e diplomatica, non pensate?