Martina Smeraldi dopo Malena gira un film a luci rosse con Anastasia Brokelyn

Martina Smeraldi è ormai lanciatissima nel mondo del cinema adult internazionale. La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è entrata a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi da diverse settimane. Il suo primo film diretto dal celebre divo del mondo adult internazionale l’ha vista come protagonista insieme con l’attrice ed ex politica del PD Malena e quasi 70 attori.

Il film con Malena e altri 70 uomini

Alcuni giorni fa Martina Smeraldi ha raccontato al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che si è verificato un incidente sul set della gang bang diretta da Rocco Siffredi. L’attrice originaria di Cagliari ha svelato che uno degli aspiranti attori si è fratturato il p**e mentre era impegnato in una scena: “A un certo punto a uno che faceva se**o anale con me si è rotto il pi**llo mentre era dentro, dietro. Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del filetto, poi si è scoperto che il ragazzo si era fatto una puntura per mantenere l’erezione. Probabilmente si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Il suo pi**llo prima di tornare normale ci metterà del tempo”.

Il film con Anastasia Brokelyn

Dopo il film a luci rosse con Malena e quasi 70 uomini diretto dal celebre divo del cinema adult internazionale, Rocco Siffredi, Martina ha girato un film a luci rosse con Anastasia Brokelyn. La notizia è stata annunciata dalla stessa attrice di film per adulti sarda mediante un post condiviso con i suoi follower di Instagram. La neo star a luci rosse ha scritto: “Finalmente online la scena con Anastasia Brokelyn per Lesbea, andate a guardarla non ve ne pentirete”. Nella foto social le due attrici sono immortalate mentre passeggiano mano a mano in un bosco, scambiandosi sguardi seducenti. Qualcuno di voi si starà domandando: Chi è Anastasia Brokelyn? È un’attrice, ballerina e modella spagnola che gira anche pellicole adult molto bollenti.

