“Martina Smeraldi è la nuova scoperta di Rocco Siffredi”, Barbara D’Urso criticata da Max Felicitas: “Cavolate, l’ho scoperta io”

“Martina Smeraldi è stata scoperta da me”, ha sentenziato il giovane e aitante attore a luci rosse Max Felicitas contro la conduttrice tv Barbara D’Urso nelle sue Instagram Stories al vetriolo, subito dopo la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso.

Martina Smeraldi a Live – Non è la D’Urso

Malena e Martina Smeraldi sono state ospiti insieme ad altri attori a luci rosse da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La conduttrice partenopea ha dedicato l’ultimo spazio della puntata di ieri alle trasgressioni e alle perversioni del mondo adult professionistico e del mondo adult amatoriale con mistress, reginette di pellicole hot e tanto altro ancora.

La padrona di casa ha riservato molto spazio alla nuova e giovanissima attrice a luci rosse Martina Smeraldi da Cagliari, presentandola come la nuova scoperta di Rocco Siffredi.

In realtà è stata scoperta dal giovane attore adult, Max Felicitas, con cui ha girato i primi film a luci rosse. Poi Martina Smeraldi è stata definitivamente lanciata dal mitologico Rocco Siffredi nel mondo a luci rosse che conta, facendola entrare nella sua Academy. Secondo il Rocco nazionale potrebbe diventare la nuova Malena la Pugliese. Lei sogna di diventare la nuova Moana Pozzi.

Lo sfogo social di Max Felicitas

L’ex allievo del celebre divo a luci rosse Max Felicitas ha dichiarato su Instagram Story dopo la puntata di Live: “Apprendo che Barbara D’Urso ha affermato in diretta che Martina Smeraldi è stata lanciata da Rocco. Io non ho niente contro Rocco, non ho niente contro la D’Urso ma ci tengo a dire che se uno fa tv o informazione dovrebbe come minimo informarsi. Chi gli ha portato il seguito e chi l’ha fatta conoscere alla massa sono stato assolutamente io. Basta chiedere a lei chi le ha portato più follower”.

Max ha poi pubblicato un’altra storia in cui ha scritto: “Cara Barbara D’Urso, mi piacerebbe vedere un programma che si informa prima di sentenziare cavolate. La bellissima Martina Smeraldi è stata lanciata da me! Bastava guardare il suo profilo per vedere il primo con cui ha fatto video!!! Sono certo che correggerai questo piccolo grande errore di distrazione. Il tuo Max Felicitas”.

Redazione-iGossip